Hello tout le mondeça fait un bon moment que je suis sur GameKyo, mais je n'ai jamais présenté ma collec ici, c'est une Game Room que j'ai mis beaucoup de temps, aidé de mes amis, à monter, voici son stade aujourd'hui :Le NES/SNES/N64 et j'en passe, j'ai travaillé l'ambiance pour que ça ressemble a une salle d'arcade en gros.Ici on voit la Sony Trinitron de 80 cm, couplé a 2 Switches RGB actifs.L'autre côté, avec les jeux SEGA, et surtout la magnifique borne N64 et mes écrans RGB sur la droite.Quelques prises en mode grand angle :Encore une de la borne et des écrans qui l'entourent :Voilà! Ce fut un immense boulot, mais aussi un immense plaisir a monter, les soirées Gaming organisés dedans sont fantastiqueJ'espère qu'elle vous plait!