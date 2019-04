Depuis deux semaines et deux jours, la rétrocompatibilité est en stand-by et pour cause, un sujet sera 100% consacré à cela lors du prochain Inside Xbox Mardi 16 Avril.



Cependant, au niveau du renouvellement des licences, les suivantes ont été acceptées et donc arrivent dans une futur plus ou moins proche :



Magna Carta 2

Eternal Sonata

Ninety-Nine Nights

Yaiba : Ninja Gaiden Z

TenchuZ



Du 100 % Jap donc !



On été refusées :



Silent Hill 4 : The Room

Enchanted Arms