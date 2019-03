Je me suis sacrifié pour vous, je l'ai acheté et j'ai fait mon let's play.Il sera remboursé quand j'aurais 500 vuesBlagues à part, c'est pas le jeu du siècle, mais pour 50 cts, il peut permettre de passer 1 heure tranquille. Je pense aussi que ça peut plaire aux noms joueurs, un peu comme un Tetris

Who likes this ?

posted the 03/21/2019 at 03:02 AM by suzukube