Bon, et bien voila, les premiers leak semblent arriver depuis quelques heures, en effet, de nombreuses image en provenances de Twitter nous montre ce qui semblerait être un stand Google en court de réalisation prêt den l'endroit ou se tiendra la conférence de ce soir.Plusieurs d"tails d'importances sont dors et déja visible sur ces dites photos, notamment :Peut-on y voir un potentiel indice de plus au sujet d'un rapprochement historique entre Google et Sega? La console de Google proposera-t-elle des titres exclusifs de la part de la firme au hérisson? La console de Google reprendra-t-elle la philosophie de la Dreamcast ou même la marque de Sega? Que vient faire de même, la présence d'Atari sur ce stand?On sera vite fixé, car la conférence du géant américain sera diffusée tout à l'heure à 18h :