Je viens de finir Darksiders III et franchement c'est une tuerie. Dans la ligné des deux premiers.Un jeu prenant dans sa prise en mains, dans sa construction et dans ses environnement variées. Un scénario toujours aussi maîtrisé qui fait directement suite aux deux premiers épisodes.Je suis pas déçu personnellement. Bien loin des tests comme celui de Gamespot (4/10 ! Non mais sérieux...) qui est vraiment ridicule.Il y a quelques défauts évidement comme graphiquement, même si la DA rattrape quand même le truc et puis c'est pas forcement la ou on attend Darksiders. Quelques approximations dans le Gameplay par moment mais rien de bien dramatique.Le personnage de Fury qui est moins charismatique que War et Death mais ça on s'en doutait, même si elle devient vraiment bien à la fin du jeu quand elle commence a comprendre son but.Un épilogue vraiment superbe qui te fait dire tout de suite que ce serait con de pas avoir une suite.