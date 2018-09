Jeux Video

Selon IGN France, pincettes tout ça.Mais ça expliquerait le fait que Amazon ne vend plus depuis quelques jours de Switch (les modèles en ligne sont vendus par des tiers), et qu'il est impossible de précos quelques unes des grosses cartouches à venir comme Let's Go & Smash Bros Ultimate.Selon IGN, la cause viendrait des prix pratiqués par Amazon (qui vendait parfois des Switch à 270€), ce qui j'en conclus deviendrait un prix "normal" aux yeux du consommateur qui refuserait donc ensuite de passer par les autres revendeurs (à 300 boules).Perso, je ne pense pas que ce soit l'idée du siècle pour Nintendo de boycotter le plus gros grossiste mondial mais bon