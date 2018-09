3 Mars 2017

J'ai fait un article sur le bilan des 6 premiers mois, il y a un an de ça.Il y a si 18 mois (le) sortait mondialement la Nintendo Switch.Nous venons de passer le cap dès 1,5 an, est-ce qu'il y a eu du changement entre-temps.Le premier changement est le nombre de consoles vendu : :6 Millions (6 Mois) / 21 Millions (18 Mois)1,5 Millions (6 Mois / Japon) / 5 Millions (18 Mois / Japon)Maintenant, le plus important : les jeux.Lors de la présentation de la console, une liste de partenaire à été montréAu bout de 6 mois, nous nous apercevions que des éditeurs tiers soutenaient la console, Square-enix (qui vient d'annoncer carment l'arriver de la licence Final Fantasy, la série principal -VII/VIII/IX/X/X-II/XII -tout support-) et Koei Tecmo étaient les plus visible et qu'ils continuent depuis.Au bout de 6 mois, la meilleure surprise tierce était une exclusivité, inédite d'Ubisoft : Mario + The Lapins crétins: Kingdom Battle, depuis Ubisoft continué à éditer quelques jeux (dont Starlink qui a la particularité d'accueillir Fox, mais le jeu est multiplate-forme), mais n'a pas annoncé une autre exclusivité de cette envergure.Il y a des tiers qui se sont réellement investi depuis, qui était présent, mais discret à leurs débuts comme Besthesda ou Bandai Namco (qui maintenant soutiennent de plus en plus la console) et d'autres carrément absent lors des 6 premiers mois comme Level 5 (qui depuis à ressortie 2 jeux -remasterisé- et qui sortira prochainement 2 autres jeux, dont une exclusivité), Platinum Games (1 ressortie et une annonce d'exclusivité), FromSoftware (une ressortie, édité par Namco Bandai).Il y a aussi les tiers qui s’investissent beaucoup moins comme Capcom, Sega, Konami, Activision et un des plus gros tiers qui s’investit pas du tout E.A.Il manque une chose importante (surtout sur Switch) dans cette liste de partenaire, les éditeurs tiers « indé » : Nicalis / Team 17 / FDG Entertainment / Devolver Digital qui sortent au fur et à mesure une grande partie de leur catalogue, il y a même de plus en plus de jeu qui sortent PC (Steam) /Switch (exclusivité temporaire console).Il y a aussi une nouvelle tendance qui commence à se montrer sur Switch c'est les Visual novel.Nintendo dans tout ça, il y a toujours des versions « Deluxe » des jeux WiiU, même si c'est de moins en moins visible, pour plusieurs raisons, le catalogue WiiU va finir par être épuisé -même s'il y a encore de quoi faire- et le planning a moins besoin d’être rempli -la promesse d'un jeu par mois-, car Nintendo commence à montrer de plus en plus de « nouveaux » jeux (pour l'instant surtout es directes ou indirectes) et qu'ils éditent de plus en plus de jeux développés par des développeurs tiers, mais il manque quand même des jeux Nintendo soit des anciennes licences que l'on aimerait revoir (suite, reboot, remake), soit des jeux 100% inédits.Pour finir Quelques titres d'exclusivité Switch (car les exclusivités permettent de faire la différence et de voir dans quelle mesure la console est soutenue par sont constructeurs et par les éditeurs tiers).Super Mario PartyPokemon let's goSuper Smash Bros. UltimateSuper Mario Bros . DeluxeAnimal CrossingYoshi's Creafted WorldFire Emblem: Three HousesLuigi's Mansion 3PokemonTownMetroid prime 4Bayonetta 3Daemon X MachinaYo-Kai Watch 4Shin Megami Tensei VNinjalaTravis Strikes Again : NMHHyper Sports R