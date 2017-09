3 Mars 2017

FromSoftware

Platinum Games

Level 5

Il y a si 6 mois (le) sortait mondialement la Nintendo Switch.Un des tout premiers planningDepuis, il a été étoffé (encore heureux), mais ce qui ce remarque le plus c'est la place très importante des "indés" comme le montre cette vidéo.La liste des partenaires de la Switch à sa sortieLes éditeurs tiers qui soutiennent le plus la Switch depuis le début c'estavecLa meilleur surprise (inédit, exclusif) disponible d'un éditeurs tiers (Ubisoft) qui était un jeu non annoncé officiellement à la sortie de la console : Mario + The Lapins Crétins: Kingdom BattleLes éditeurs tiers important qui étaient dans la liste des partenaires et qui n'ont encore rien montré sontetIl y aurai à l'heure actuelle environ 6 Millions de console vendu dans le monde.(dont 1,5 millions au japon, chiffre le plus fiable).Et l'avenir dans tout ça...Ce qui nous pouvons imaginer c'est que les développeurs qui soutiennent le plus la console depuis le début pourraient continuer au vu des ventes de la console, d'autres jeux de la période "PS3/X360" des jeux "marquants" comme "Skyrim" et un futur plutôt prometteur du coté de Nintendo avec prochainement : Fire Emblem Warriors, Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2, Metroid prime 4, Pikmin 4, Fire emblem Tactics, Pokemon RPG, Kirby, Yoshi...il se pourrait qu'il y ait d'autres jeux venant de la WiiU (version "deluxe").Bref seule l'avenir le dira...