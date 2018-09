La PDG d'AMD Lisa Su, invitée de la chaîne CNBC aux States a déclaré travailler avec les deux constructeurs sur leurs architectures future :Donc architecture spécifique même si AMD chacun.ça sent l'architecture Zen 2 + Navi sauf surpriseCette architecture Navi est développée actuellement en destination du marché milieu de gamme pour être un chipset avec un bon rapport qualité/prix, sa puissance estimée correspondrait à celle d'une GTX 1080. C'est déjà pas mal, et ça irait dans le sens d'une console à prix "pas trop" prohibitif.

posted the 09/13/2018 at 03:37 PM by sensei