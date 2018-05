Il y quelques semaines des offres d'emplois laisser paraître que Sony avait peut-être l'intention de créer une nouvelle équipe de developpement AAA à San Diego et cela semble se confirmer aujourd'hui avec le tweet de Quentin Cobb :Quentin Cobb a travaillé sept ans chez Naughty Dog avant de quitter le studio pour aller chez Daybreak mais depuis ce mois de mai (via son profil linkedin), il est de retour chez Sony et quand on lui demande dans quel studio il travaille voici ça réponse :