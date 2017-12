Attention risque de légers spoils

Celui qui connait un minimum de vocabulaire en jap à dû très vite se rendre compte qu'il y avait quelques légères différences entre ce qui est écrit en français et ce qui y est dit en japonais. On sait donc maintenant pourquoi Nintendo n'a pas voulu au départ inclure le doublage japonais avant que ça parte en sucette sur le net: la censure.Outre le fait qu'au moins 90% des noms des persos et des blades ont été modifiés sans qu'on comprenne pourquoi (ya quand même un samurai qu'ils ont renommé Perceval...), c'est surtout les references bibliques chers aux series Xeno qui ont encore été une fois censurés a coups de refs gréco-romaines pour ne pas choquer le petit chrétien moyen qui prendrait tout au premier degré.Chacun appréciera ou non les changements:- Le Paradis (Rakuen) a ainsi donc été changé par Elysium aka les Champs-Elysées (nan pas ceux de Paris), une sorte de havre de paix que l’ont retrouve aux enfers de la mythologie grec.- Le serpent ne se nomme pas Ophion comme le dieu grec, mais juste Serpent comme celui d'Adam et Eve.- Les noms des différents titans en japonais portent les noms des différents péchés capitaux tandis qu’en occident on a des variantes de ceux-ci (pour pas montrer que c'est ça, mais en faite si), genre Luxuria qui devient Tantal ça pique un peu quand même.- Les Aegis (ou l’égide en Français) est le bouclier utilisé par Zeus et Athena, hors en Japonais ils sont a première vue nommés le "Saint-Graal des cieux" ("Ten no" quelque chose) donc aucun rapport a part que ça sonne mieux.- Et surtout en VO ils appellent l'architecte « Kami » donc Dieu.D’ailleurs paradoxalement, meme si elle est basée sur la version anglaise, la trad fr est plutôt bonne et se laisse parfois justement aller à quelques grossièretés.