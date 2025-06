Hors Remake & Rebirth, Final Fantasy VII a dépassé les 15 millions de ventes

Une fois encore, c'est dans quelques lignes tout en bas d'un communiqué, ici pour rappeler la sortie future desur Xbox Series et Switch 2, que Square Enix propose une mise à jour de données de ventes permettant d'apprendre que(l'original) pèse désormais 15,1 millions d'unités écoulées à travers le monde depuis ses débuts lointains en 1997.Bien entendu, si la version PS1 représente la plus grosse part du gâteau, on notera quand même que les multiples portages sur tous les supports existants auront donc boosté les ventes de plus de 5 millions d'exemplaires sur les 6 dernières années. Souhaitons que l'éditeur retrouve un jour un tel éclat.