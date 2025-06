Xbox dévoile officiellement sa ''console'' nomade en partenariat avec ASUS (ROG Ally)

Ce n'était plus un secret pour personne jusqu'au visuel même de la machine, et c'est donc en plein Xbox Showcase que Microsoft a apporté l'officialisation à son arrivée dans le monde des nomades bien que tout soit très relatif dans le cas présent.Comme comme prévu, on parle plus exactement d'un partenariat avec Asus pour tout de même autre chose qu'un simple bouton X sur la ROG à peine reskiné :- Deux modèles : ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X.- Pas de prix pour l'heure, mais sortie en fin d'année.- Disposeront d'un OS Windows remaniée pour s'adapter à ce marché (ENFIN).- Tous les jeux Play Anywhere seront compatibles.- Le but est de tout réunir : jeux Windows Store, Game Pass PC, Cloud, Steam, GOG…- Aura également une fonction de lecture à distance avec les Xbox Series.- Comme pour les autres « consoles » du genre, on pourra la connecter à un écran.Espérons que le prix sera à la hauteur car les machines ne comptent pas non plus être des monstres de puissance, surtout le modèle standard (AMD Ryzen Z2 A, 16Go RAM, 512Go de Stockage) tandis que la version X aura son processeur Ryzen AI Z2X, 24Go de RAM et 1To de stockage en plus de gâchettes à retour de force. L'écran sera lui en 1080p, avec tout de même un taux de rafraîchissement à 120hz.