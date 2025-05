Dragon Quest I & II HD-2D Remake a sa date de sortie et une version Switch 2

Comme nous l'avons vu il y a quelques jours, le calendrier des AAA de Square Enix va être assez restreint pendant encore un bon moment mais cela n'empêchera pas quelques gourmandises sur le chemin, dontqui vient justement d'obtenir sa date de sortie, et ce sera pour le 30 octobre (mondialement) sur la totalité des supports et même sur Nintendo Switch 2 (mais sur Key Card, ainsi va la vie).Ceux qui ont une sauvegarde deauront droit à deux tenues bonus (une par jeu) et comme pour ce dernier, les bonus de précommandes vous offriront quelques graines de stats pour mieux démarrer l'aventure.