Silent Hill f dévoile enfin ses contours

n'était pas seulement la tête d'affiche du dernier Live dédié à la licence, ce fut surtout le seul morceau livré par Konami, permettant au moins de dresser les contours de cette adaptation particulière de la franchise, à défaut d'en voir du gameplay.Nous serons donc plongés dans le Japon des années 60, dans la ville bien isolée d'Ebisugaoka, soudainement envahie par un mystérieux brouillard. Pour le reste, bah c'est une nouvelle fois de l'exploration, de la survie et des énigmes au coeur d'un scénario mêlant « doute, regret et choix inévitables ». Notez que Akira Yamaoka participera une nouvelle fois à la bande-son.Pas de date en revanche pour ce spin-off aux allures de Project Zero, mais une sortie promise sur PC/PS5/XBS, pour un travail signé par les taïwanais de Neobards Entertainment. On gardera une pointe de méfiance pour le studio qui n'a fait essentiellement que des portages Switch (chez Capcom), des remasters (chez Capcom) et les très oubliables jeux multiet(chez Capcom).