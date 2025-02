Tides of Annihilation : quand la Chine nous fait un melting-pot Fantasy & Chevaliers de la Table Ronde

l'héroïne est forcément jolie et sexy

Pas loin d'être le « One More Thing » du State of Play,a réussi à créer la sensation avec sa jolie patte graphique, son apparente nervosité mais également son thème : une relecture de la légende arthurienne où, suite à une invasion des ténèbres à Londres, l'unique survivante va se lancer dans une quête de vengeance avec sa capacité de commander les Chevaliers de la Table Ronde.Comme c'est une production chinoise,nous n'avons évidemment aucune date de sortie (PC/PS5/XBS) mais en attendant :- Full solo- Une trentaine d'heures de jeu- 10 types de compétences (liés aux Chevaliers)- Une trentaine de boss (donc 1 par heure ?)- 100 développeurs sur le projet, dont des anciens de SEGA et Ubisoft.Et enfin : un peu plus de gameplay sera lâché plus tard dans la journée.