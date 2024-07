NSO+ : Starfy débarque enfin en Europe

Petite surprise du côté du Nintendo Switch Online (+ pack Additionnel) avec la mise en ligne aujourd'hui même de la trilogie Game Boy Advance, licence spécialement éditée par Nintendo à l'époque avec tout de même plus de 200.000 ventes au lancement japonais du premier épisode, le genre de chiffre actuellement plus si commun (du moins en physique).C'est surtout une belle occasion de parfaire sa culture vu que ces trois jeux n'avaient jamais quitté le Japon jusque-là, et pour aller plus loin, deux autres suites sont parues sur Nintendo DS, et seul le cinquième épisode a pu prendre l'avion pour mettre pied aux USA (mais toujours pas en Europe).