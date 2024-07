Tose Software, le sous-traitant japonais pour la première fois dans le rouge depuis 10 ans Tose Software, le sous-traitant japonais pour la première fois dans le rouge depuis 10 ans

Vous connaissez Tose Software ? Probablement pas et c'est tout à fait normal : cette entreprise japonaise qui a bossé en soutien sur plus de 2300 jeux depuis environ 40 ans est ce que l'on appelle un « studio fantôme », donc une structure ne souhaitant ni honneur ni paillettes, rarement référencée dans les crédits, et se contentant d'offrir ses talents tel un mercenaire (plus de 650 employés) contre un chèque.



Et si on parle aujourd'hui d'eux, c'est pour évoquer un changement de plus en plus marquant dans la politique japonaise de développement, où chacun semble vouloir se restructurer pour des chantiers purement internes et accessoirement mieux surveillés, au grand malheur des entreprises conçues pour la simple main d'œuvre. Résultat, suite à la perte soudaine de plusieurs contrats sans évoquer d'éditeurs en particulier, Tose Software accuse une perte nette équivalente à 2 millions d'euros, la première depuis une décennie.



Sur cette affaire, on ne peut que penser à Square Enix et Bandai Namco (deux clients très fidèles jusqu'à présent), chacun ayant annoncé de multiples projets annulés ces derniers mois et justement, la volonté de travailler essentiellement avec ses propres employés, d'ailleurs très majoritairement japonais.