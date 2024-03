Eiyuden Chronicle : la grosse bande-annonce

Bientôt 4 ans d'attente et ce n'est désormais plus que quelques semaines qui nous séparent du lancement de, œuvre posthume de Yoshitaka Murayama (déjà créateur de) nous ayant quitté en début de mois dernier.On croise les doigts pour une pleine réussite et en attendant, en voici une nouvelle bande-annonce bien copieuse pour motiver les intéressés à la précommande avant la sortie prévue le 23 avril sur tous les supports, sans oublier le Game Pass.