Visions of Mana : Square Enix annonce officiellement le prochain Seiken Densetsu

L'information avait été plus ou moins éventée juste avant les Game Awards par un dépôt de marque mondial de la part de Square Enix, et l'inattendu fut confirmé avec l'annonce officielle de, nouvel épisode de la franchisequi reprendra ici le style demais avec néanmoins une bien meilleure gueule graphique.Le premier trailer est disponible, avec en information notable dans le communiqué une progression en zones ouvertes (donc pas un pur open-world, et tant mieux) pour un lancement signé l'année prochaine sur PC, les deux générations PlayStation et Xbox Series.