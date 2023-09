Cyberpunk 2077 : précisions sur la MAJ 2.0

A l'approche du lancement de la seule et unique extension de, CD Projekt RED apporte quelques précisions sur le contenu de la MAJ gratuite qui accompagnera la sortie dele 26 septembre. Voici donc.(29,99€)- Nouveau quartier- Scénario supplémentaire avec ses persos inédits- Nouvelles quêtes annexes, combats de boss, etc- Nouveau type de missions secondaires en véhicules et parachutages- Nouvel arbre de compétences et capacités de type Relic- 100 nouveaux objets (armes, véhicules, modifications…)- Lance-missiles pour véhicules- Level augmenté à 60(gratuite)- Refonte de l'arbre de compétences- Refonte du Cyberware et nouveau système de capacités- Refonte de l'IA- Refonte du système de police- Refonte du loot et de l'artisanat- Combats en véhicules + poursuites- Nouvelles stations de radio