Street Fighter 6 : grosse présentation, démo jouable dispo et premiers DLC annoncés

La nouvelle présentation dea eu lieu et il y a de quoi dire avec pour commencer la mise à disposition immédiate d'une démo surprise sur supports PlayStation, qui seront rejoints par les joueurs PC et Xbox Series le 26 avril dans la soirée. Juste là pour tâter les talents de Luke & Ryu en training tout en découvrant les premiers instants du mode World Tour, avec possibilité de transférer son avatar dans le jeu complet (prévu le 2 juin).En deuxième point : d'ores et déjà l'annonce de nouveaux personnages en DLC avec un combattant par saison durant un an (puis d'autres au-delà on imagine) : été 2023 pour Rashid, automne 2023 pour A.K.I., hiver 2024 pour Ed et enfin printemps 2024 pour Akuma.Enfin, la dernière vidéo ci-dessous se chargera de mettre un peu plus en avant le mode World Tour avec ici la présentation d'un nouveau lieu, un aperçu des mécaniques RPG ou encore le fait de pouvoir choisir vos maîtres parmi les 18 persos du lancement. La présentation a également permis d'en savoir plus sur les notions d'accessibilité (combo semi-auto notamment) avant de faire un ultime point sur les différents modes :- World Tour que l'on connaît désormais très bien- Le classique mode Arcade avec classements en ligne- Mode Versus en local ou contre l'IA- Mode Extreme Battle avec ses différentes règles spéciales- Mode Online répartis en 1V1, Extreme Battle Training, le tout dans des lobby à 16- Possibilité de créer son club avec l'emblème que chacun pourra border- Retour des matchs classés avec quelques menus changements dont le fait que les nouveaux venus ne perdront plus de points en cas de défaite, et qu'il ne sera plus possible de rétrograder de Ligue à partir des rangs Iron-Gold et Master.