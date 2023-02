La Game Boy et la GBA dans le service NSO

Le service Nintendo Switch Online va ajouter l'argument Game Boy, et ce dès aujourd'hui, avec pour les abonnés même standard la première portable de l'histoire (GBC également), et pour ceux qui payent le NSO+ la fameuse Game Boy Advance.Dans les deux cas, c'est disponible dès maintenant (ou dans quelques heures) avec dans la bande-annonce ci-dessous un aperçu des titres déjà accessibles et d'autres à venir. Oui, y a même un