Sony dévoile sa DualSense Edge

Parmi les annonces un peu secondaires de la conférence d'ouverture GamesCom, et en essayant d'oublié l'intervention de Kojima, on notera tout de même l'annonce d'un équivalent aux manettes Pro pour la PlayStation 5 sous le nom de « DualSense Edge », avec l'essentiel des arguments pour satisfaire aux mieux les amateurs de jeux de caisse et surtout FPS, sans pour autant mettre de coté les features de la manette d'origine (retour haptique, gâchettes adaptatives…).Pas de date ni de prix pour le moment, mais on peut parier sur la fin d'année, pour un tarif qui devrait naturellement se situer entre 150 et 200€.