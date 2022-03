[RAPPEL] State of Play à 23h00

Petit rappel pour signaler à ceux qui l'auraient oublié que le nouveau State of Play aura lieu ce soir à 23h00, avec une vingtaine de minutes de show pour nous livrer un aperçu de certaines productions PS5 à venir, sans précisions sur l'identité de chacun, ou plutôt tout juste sait-on que nous aurons droit à des titres majeurs aussi bien occidentaux que japonais.Ah et encore une fois : non, pas de PSVR2 pour le moment.