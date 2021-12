SEGA officialise son Sonic Frontiers

Sans ma moindre surprise vu les leaks et dépôt de marque, la prochaine aventure du hérisson bleu se nommeraet arrivera donc fin 2022 (patience) sur tous les supports existants : PC, PS5, PS4, SX, One et Switch.La courte bande-annonce a elle surtout servi à montrer quelques-uns des biomes de ce titre qui misera sur le monde ouvert et même si le réalisateur Morio Kishimoto n'est toujours pas entré dans les détails, hormis la promesse d'une révolution dans la série, rappelons que l'on parle selon les rumeurs d'une expérience avec des mécaniques RPG mais toujours des moments old-school (purement vitesse quoi) dans des portails dédiés.