Gran Turismo 7 : trailer et date de sortie

Lui aussi était de base attendu pour cette année, et beaucoup y ont cru pour le coup, maisfait partie de la longue liste des reports en 2022 même s'il ne faudra pas attendre « trop longtemps » : c'est pour le 4 mars.En voici un nouveau trailer, pas vraiment riche en infos mais on sait tous que Sony ne résistera pas à cracher un State of Play essentiellement dédié quelques semaines avant le lancement.