Un deuxième trailer pour Metroid Dread

Comme promis, Nintendo a dévoilé le deuxième trailer deoù l'on découvrira une espèce de Chozo qui, quelle que soit son identité, s'avérera être « la plus grande menace » jamais rencontrée par Samus Aran. Rien que ça.La bande-annonce remettra en avant les nouvelles capacités de Samus comme de Dash multiples ou le radar à impulsion, et on retourne patienter jusqu'au lancement prévu le 8 octobre.