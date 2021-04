Konami annonce le retour de GetsuFumaDen

On n'a pas encore très bien compris comment un éditeur comme Konami a pu placer ses fesses au milieu d'un Indie World mais ce qui compte, c'est le résultat, et on n'est pas mécontent d'accueillir le retour surprise dedans un nouvel épisode qui a un petit cachet visuel comme vous pouvez le voir avec les deux vidéos ci-dessous.Le titre sera sous principe rogue-like et sera proposé à l'essai Early Access dès le 13 mai sur Steam, avant une sortie complète courant 2022, également sur Switch.