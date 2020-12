[RAPPEL] Smash Bros : Live Sephiroth à 23h00

Peu après sa révélation durant les Game Awards, c'est à 23h00 que Sephiroth viendra montrer ses talents et possibilité pour bolosser le casting deavec comme de coutume une longue présentation de la part de Masahiro Sakurai.Nous aurons également droit à la date de sortie et les détails qui vont avec (genre le nombre de musiques), sans oublier on imagine une poignée de nouveaux costumes Mii.