Sony vous offre une petite chance d'apparaître dans un jeu PlayStation

Vous souhaitez apparaître dans un jeu PlayStation ? Mieux : vous souhaitez que votre tronche soit visible par des millions de joueurs ? Alors c'est à vous de jouer. Sony Interactive Entertainment organise un concours par comme les autres, permettant à n'importe quel joueur à travers le monde de tenter sa chancepour raconter « comment PlayStation a marqué votre vie ».Pour cette première étape par exemple, le gagnant apparaîtra directement dansen pouvant proposer une livrée personnalisée, non sans aller au préalable faire un tour à Los Angeles pour passer par l'étape de numérisation et un échange avec un designer. Rien que ça.Ce genre d'initiative sera ensuite ajouté à d'autres jeux, et en jetant un œil aux visuels ci-dessous, on peut par exemple imaginer être intégré comme PNJ dans un event temporaire deou de, si ce dernier survit assez longtemps.