Sony vous offre une petite chance d'apparaître dans un jeu PlayStation

Vous souhaitez apparaître dans un jeu PlayStation ? Mieux : vous souhaitez que votre tronche soit visible par des millions de joueurs ? Alors c'est à vous de jouer. Sony Interactive Entertainment organise un concours par comme les autres, permettant à n'importe quel joueur à travers le monde de tenter sa chance à cette adresse
pour raconter « comment PlayStation a marqué votre vie ».
Pour cette première étape par exemple, le gagnant apparaîtra directement dans Gran Turismo 7
en pouvant proposer une livrée personnalisée, non sans aller au préalable faire un tour à Los Angeles pour passer par l'étape de numérisation et un échange avec un designer. Rien que ça.
Ce genre d'initiative sera ensuite ajouté à d'autres jeux, et en jetant un œil aux visuels ci-dessous, on peut par exemple imaginer être intégré comme PNJ dans un event temporaire de Horizon Hunters Gathering
ou de Marathon
, si ce dernier survit assez longtemps.
Je n'ai pas envie de ruiner ma réputation dans un autre jeu que je ne cautionne pas.
A une autre époque ça aurait put me faire rire, mais aujourd'hui avec toute les falsification d'identité, c'est trop risqué....
N'empêche si rockstar avait fait un casting pour apparaître dans gta6.....je suis sur qu'il y aurais eu des volontaires.
Déjà qu'il y a pas de vrai marque de voiture (pour des soucis de coût lié au licence...)
Il faudrait peut être penser à rétribuer les platineurs et chasseurs de trophées
Avec quelques factures à l'appui en gage de leur appartenance au cercle élargi afin d'optimiser les chances.
Rockstar ce sert de ces noms pour moquer les marques justement.
Ils sont trop occupé à strike les chaines Youtube et à poursuivre les petites épiceries qui s'appellent Mario Bros
Gta a une mauvaise réputation, que je suis pas sur que des marques de voiture accepterais d'apparaître dans le jeux.