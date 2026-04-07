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Sony vous offre une petite chance d'apparaître dans un jeu PlayStation
Vous souhaitez apparaître dans un jeu PlayStation ? Mieux : vous souhaitez que votre tronche soit visible par des millions de joueurs ? Alors c'est à vous de jouer. Sony Interactive Entertainment organise un concours par comme les autres, permettant à n'importe quel joueur à travers le monde de tenter sa chance à cette adresse pour raconter « comment PlayStation a marqué votre vie ».

Pour cette première étape par exemple, le gagnant apparaîtra directement dans Gran Turismo 7 en pouvant proposer une livrée personnalisée, non sans aller au préalable faire un tour à Los Angeles pour passer par l'étape de numérisation et un échange avec un designer. Rien que ça.

Ce genre d'initiative sera ensuite ajouté à d'autres jeux, et en jetant un œil aux visuels ci-dessous, on peut par exemple imaginer être intégré comme PNJ dans un event temporaire de Horizon Hunters Gathering ou de Marathon, si ce dernier survit assez longtemps.
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burningcrimson, tynokarts
publié le 07/04/2026 à 14:59 par Gamekyo
commentaires (22)
thor publié le 07/04/2026 à 15:12
Hâte de me faire modéliser et ensuite delete pour raisons économiques.
sardinecannibale publié le 07/04/2026 à 15:22
Pas très envie de passer par les débâcles juridiques pour entrer aux US. Gran Turismo est peut-être la seule série où j'accepterais d'apparaître à la actuelle chez Sony cela dit
Je n'ai pas envie de ruiner ma réputation dans un autre jeu que je ne cautionne pas.
burningcrimson publié le 07/04/2026 à 15:31
thor
keiku publié le 07/04/2026 à 15:32
On pourra mettre un portrait sur les pigeons désormais...
walterwhite publié le 07/04/2026 à 15:34
Rien pour que pour aller à LA je trouve l’idée géniale
cyr publié le 07/04/2026 à 15:37
Le droit a l'image? Tu gagne un jeux concours, mais en contrepartie ta tête pourra servir de base pour les futurs pnj de jeux sans que tu puisse réclamé des sous....

A une autre époque ça aurait put me faire rire, mais aujourd'hui avec toute les falsification d'identité, c'est trop risqué....

N'empêche si rockstar avait fait un casting pour apparaître dans gta6.....je suis sur qu'il y aurais eu des volontaires.

Déjà qu'il y a pas de vrai marque de voiture (pour des soucis de coût lié au licence...)
tynokarts publié le 07/04/2026 à 15:51
Sony qui prend conscience de la dimension essentielles des joueurs PlayStation.

Il faudrait peut être penser à rétribuer les platineurs et chasseurs de trophées
xynot publié le 07/04/2026 à 15:55
Payant ou pas ?
altendorf publié le 07/04/2026 à 15:57
L'idée est pas bête mais je rejoins Cyr (pour une fois) sur le droit à l'image, bien que j'imagine que tu vas devoir signer la masse de contrats avant de commencer.
foxstep publié le 07/04/2026 à 16:23
Ouais sans moi ce truc par contre
oreillesal publié le 07/04/2026 à 16:24
L'occasion pour nos champions locaux de briller
Avec quelques factures à l'appui en gage de leur appartenance au cercle élargi afin d'optimiser les chances.
aeris942 publié le 07/04/2026 à 16:26
oreillesal leur appartenance au cercle élargi



heracles publié le 07/04/2026 à 16:28
Quelle idée de merde C'est les fonds de tiroirs chez PlayStafion ?
kikoo31 publié le 07/04/2026 à 16:33
cyr publié le 07/04/2026 à 17:13
oreillesal t'inquiète pas, les mecs qui viennent a disneyland paris avec leur tee shirt PlayStation, t'inquiète je m'en occupe
cyr publié le 07/04/2026 à 17:14
altendorf ha non, tu peux pas être d'accord avec moi, c'est impossible
altendorf publié le 07/04/2026 à 17:16
cyr
docteurdeggman publié le 07/04/2026 à 17:52
Mouais…
maxx publié le 07/04/2026 à 17:52
cyr Aujourd'hui n'importe quelle marque rêverait d'être dans GTA. L'absence de marque et la présence de fausses marques se moquant des vraies fait plutôt partie de l'ADN de GTA : Pfister, Lampadati, Pisswasser, IFruit, Obey, Vapid.
Rockstar ce sert de ces noms pour moquer les marques justement.
ouroboros4 publié le 07/04/2026 à 18:08
aeris942 C'est sûr que c'est pas Nintendo qui fera ça
Ils sont trop occupé à strike les chaines Youtube et à poursuivre les petites épiceries qui s'appellent Mario Bros
stardustx publié le 07/04/2026 à 18:35
Je veux ma place dans Concord 2
cyr publié le 07/04/2026 à 20:08
maxx je suis pas sur. Gta est très mal vu. Il a etais interdit dans plusieurs pays a l'époque.

Gta a une mauvaise réputation, que je suis pas sur que des marques de voiture accepterais d'apparaître dans le jeux.
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Nom : Sony Interactive Entertainment
site officiel : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
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