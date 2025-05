[RUMEUR] Microsoft aurait reporté sa (vraie) Xbox Nomade pour prioriser son nouvel OS et le Cloud [RUMEUR] Microsoft aurait reporté sa (vraie) Xbox Nomade pour prioriser son nouvel OS et le Cloud

Petite rumeur tardive mais il n'y a pas d'heure pour l'actualité : selon les sources de Windows Central, Microsoft aurait changé ses plans concernant sa future entrée dans le monde des « nomades ».



Initialement, et c'était relayé par du monde, Microsoft comptait lancer son propre hardware nomade sans trop savoir quelle serait la proposition à une époque où le terme veut dire tout et n'importe quoi depuis l'arrivée des SteamDeck et ses concurrentes, mais voici les dernières nouvelles plus concrètes :



- Le plan pour la Xbox Nomade est sous nom de code « Pembrooke ».

- Il s'agira d'une « vraie » console portable pouvant exécuter nativement les jeux Xbox.

- Les plans initiaux étaient pour un lancement courant 2027 en même temps que la Next Gen sur consoles de salon (du moins chez Microsoft) mais un report a été mis en place.

- Plutôt que d'aller au front trop rapidement, Microsoft préfère mener deux batailles plus actuelles : proposer un nouvel OS nomade pouvant concurrence SteamOS (et dont nous devrions voir la couleur d'ici la fin d'année via un partenariat avec ROG Ally) et améliorer drastiquement le Cloud face à GeForce Now.



Maintenant, on peut se demander quelle serait la pertinence d'une Xbox Nomade en dehors de l'argument Game Pass vu que les jeux grands publics seront accessibles sur une Switch 2 qui risque de toucher un très gros marché, pendant que SteamDeck et autres ROG Ally proposeront déjà des jeux Xbox… mais dans leurs versions PC (et avec Game Pass).



L'unique stratégie face à la Switch 2 pourrait éventuellement résider dans le timing : attendre plus longtemps pour proposer une machine au même coût mais techniquement plus puissante grâce à des technologies IA toujours plus avancées.