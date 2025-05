Clair Obscur : en 33 jours, Expedition 33 se sera vendu à environ 3,3 millions d'exemplaires

Ce n'est pas une blague et même si l'équipe a probablement dû arrondir à la moyenne baisse et haute pour permettre ce communiqué, reste que l'image est belle : en 33 jours depuis son lancement, l'excellent RPGet ses prétentions au statut de GOTY se sera donc vendu à environ 3,3 millions de ventes, une performance rare pour ce type de jeu au tour par tour, même venu du Japon.La scénariste a déclaré avoir de la suite dans les idées, que ce soit avec une extension ou une suite, qu'elle soit indépendante ou non de ce que l'on a vécu.