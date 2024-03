Vous avez choisi lequel ?Le jeu est en cours d'installation chez moi, mais j'aimerais avoir vos avis avant de commencer.D'après ce que j'ai lu, le mode performance semble un peu flou et peut gâcher l'expérience. Le mode résolution corrige ces problèmes, rend le jeu plus beau, mais est limité à 30 fps, ce qui est dommage.Sur les forums, j'ai vu que certains amateurs du 60 fps ont eu du mal avec le mode performance et ont préféré passer en mode résolution tellement le gap était violent, surtout dans l'open world.Vous validez ?Voici pour illustrer, une vidéo Digital Foundry sur la différence entre le mode performance et résolution :(à 9:58 )