Dragon Age : The Veilguard déjà dans le PS Plus

Petite pensée aux abonnés PS Plus qui ont craqué il y a quelques semaines pour Dragon Age : The Veilguard : le titre intègre déjà l'offre Essential, ou ce sera plus précisément le cas mardi 4 mars, montrant qu'à défaut d'avoir pu percer dans les ventes, EA a toujours manière de gratter un petit chèque de complément.



Le titre sera accompagné du sympathique Sonic Colors Ultimate et de la tout aussi cool compilation Tortues Ninjas : Cowabunga Collection, soit un joli programme.