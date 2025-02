Satya Nadella : un véritable ''catalogue de jeux'' sous IA générative est en approche Satya Nadella : un véritable ''catalogue de jeux'' sous IA générative est en approche

La semaine dernière, Microsoft annonçait la mise en place de sa nouvelle IA au nom de code « Muse », annoncée comme une révolution de plus car apparemment capable de générer aussi bien du visuels en temps réel que du gameplay.



Via une interview accordée à la chaîne Dwarkesh Podcast, le PDG Satya Nadella a apporté quelques précisions, déclarant notamment qu'un véritable catalogue sera prochainement mis à disposition du public via le module Copilot Labs afin que chacun puisse découvrir ce que Nadella qualifie comme nouvel « effet WOW » pour avoir assisté à une démonstration, du même ordre que ce qu'il avait ressenti en découvrant à l'époque les possibilités de ChatGPT et autres Sora/Dolly.



Notons d'ailleurs que Ninja Theory, qui a participé activement au développement de cette nouvelle IA, a exploité les données visuelles de Bleeding Edge, peut-être histoire que ce GAAS enterré serve enfin à quelque chose. Ce n'est bien entendu qu'un premier pas amené à évoluer au fil du temps, en rappelant que « Muse » servira également d'aide au développement pour le portage d'anciens jeux sur des supports récents.



Nous en verrons donc très rapidement la couleur et il faudra visiblement s'habituer à tout cela tant aujourd'hui la quasi-totalité des grands développeurs ne cachent plus leur curiosité, encore récemment Josef Fares (Split Fiction), la grande gueule préférant crever que de devoir faire un jeu à service, mais qui concernant l'IA sait que l'évolution est tellement inéluctable qu'il vaut mieux « travailler avec que s'y opposer ».