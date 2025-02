S.Yoshida : PlayStation a tellement mal géré le cas Demon's Souls qu'ils ont causé l'annulation du 2 S.Yoshida : PlayStation a tellement mal géré le cas Demon's Souls qu'ils ont causé l'annulation du 2

Encore un peu de Shuhei Yoshida (on a dit qu'il était bavard) avec cette fois un mot sur Demon's Souls, ce fameux titre de FromSoftware qui a démocratisé le genre… et apprenez d'ailleurs qu'il y aurait même pu y avoir un Demon's Souls 2 dont le développement avait déjà commencé si Sony n'avait pas tout fait foirer.



Car à l'époque, et on le sait depuis 2012, PlayStation ne voyait aucun potentiel envers ce jeu chelou et vachement difficile, celui qualifié de « nul » par ce même Yoshida après qu'il soit resté bloqué 2 heures dans l'intro, au point que les dirigeants ont décidé sur le moment d'annuler toute localisation pour le laisser à jamais bloqué sur l'archipel (de quoi imaginer une rigolote uchronie). Il aura fallu attendre l'intervention providentielle d'Atlus (aux USA) et Bandai Namco (en Europe) pour que le monde entier puisse rager de bonheur.



Quand PlayStation a compris la bourde face aux succès, ils ont recontacté FromSoftware pour poursuivre le développement de Demon's Souls 2 mais c'était trop tard : « Ils étaient tellement déçus de la façon dont nous les avions traité qu'ils ont laissé tomber. » Après n'ayons aucun regret pour la suite dont les fondations ont assurément été reprises pour concevoir Dark Souls, cette fois avec Bandai Namco.



Qui plus est, tout fut pardonné sur PlayStation 4 avec Bloodborne (d'ailleurs, le remaster, toujours non ?) mais il est fort probable qu'à notre époque, FromSoftware a peu de chances de se diriger vers une nouvelle collaboration depuis l'aura donnée par Elden Ring, surtout quand la maison-mère Kadokawa ne souhaite plus lâcher le moindre sou en ayant pour projet d'éditer elle-même les prochains jeux en occident.