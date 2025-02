The Order 1886 : A.Pessino toujours dans les regrets

Il y a des jeux plus ou moins sympas que l'on oublie aussi vite, et d'autres qui restent mémoire en dépit de leurs défauts parfois aussi nombreux.fait partie de la deuxième catégorie, et c'est 10 ans après sa sortie sur PlayStation 4 (et jamais ailleurs) que Andrea Pessino, co-fondateur de Ready at Dawn, revient sur le sujet en déclarant qu'avec finalement pas grand-chose, le destin de la franchise aurait pu être tout autre. Celui du studio aussi d'ailleurs (fermé il y a peu).Car du point de vue de Pessino, les faibles ventes ne furent pas l'argument principal de PlayStation pour se détourner à jamais de cette licence restée one-shot, mais bien l'accueil : 63 sur Metacritic, bien loin des performances des expériences offertes par Ready at Dawn sur PSP (et). Une sacré claque pour Sony en terme d'images.Pourtant le jeu n'était pas mauvais, juste classique dans sa structure en plus d'être aussi magnifique que court et sans replay-value, et là encore, Pessino se dit qu'avec un peu de temps supplémentaire, tout aurait changé ne serait-ce que pour la durée de vie.Si tout s'était mieux passé, unaurait pu voir le jour aux alentours de 2018 avec une fonctionnalité multi (probablement coop).