Dragon Age Veilguard : EA tire ses conclusions, et ce n'est pas celles que l'on attendait

Afin de dépasser le public visé

de plus en plus de fonctionnalités de monde partagé pour un engagement plus profond

avait bien des qualités, mais également d'indéniables défauts entre un système de combat qui n'a pas fait écho auprès des fans de la première heure et une narration très « fantasy Netflix ». Entre autres choses.Face à la totale déception commerciale reconnue par Electronic Arts, on pouvait penser que le temps était venu pour une sérieuse remise en question pour l'avenir de Bioware (ou ce qu'il en reste) et donc le prochain. C'est potentiellement le cas, mais les propos d'Andrew Wilson (PDG d'EA) indiquent que l'éditeur semble prendre en compte des causes incongrues et tire les conséquences à partir de là. Accrochez-vous bien.Vous la sentez cette petite odeur de GAAS ? Encore plus renforcée par les propos de Stuart Canfield (directeur financier) sous-entendant que si les jeux narratifs sont un bon moyen de lancer une franchise, « l'évolution du paysage industriel » doit ensuite amener les ressources vers des « opportunités plus importantes ».Allez dire ça à PlayStation. Et aussi à CD Projekt et sonà 50 millions de ventes.