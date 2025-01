Dragon Age Veilguard : la catastrophe commerciale ? Dragon Age Veilguard : la catastrophe commerciale ?

Des rumeurs ont fait état de 3 millions de ventes pour Dragon Age : The Veilguard, un chiffre potentiellement décevant au regard du temps de développement… mais nous étions loin de la vérité. Très très loin.



Le dernier rapport OFFICIEL d'Electronic Arts rapporte que durant le dernier trimestre 2024, le titre n'a touché qu'1,5 million de joueurs. Oui, on parle de joueurs, même pas de ventes (signifiant que c'est encore moins que ça). C'est 50 % inférieur aux attentes de la société, donc on peut limite parler d'une véritable catastrophe pour Bioware.



De fait, en plus des ventes en léger recul d'EA Sports FC 25 (en très grande forme lui, mais EA s'attendait probablement à une croissance plus nette), l'éditeur abaisse ses prévisions financières pour l'année fiscale qui se terminera le 31 mars prochain.