[RUMEUR] Un dernier Direct Switch 1 en février

L'officialisation hier de la Nintendo Switch 2 ne doit pas faire oublier que sa grande sœur n'a pas encore été enterrée, et le désormais très surveillé NateTheHate a indiqué que nous aurons droit à un nouveau (et dernier ?) Nintendo Direct 100 % Switch 1 le mois prochain, info également validée par le très fiable Brazil PH.



Un show qui nous rappellera sans nul doute que Xenoblade Chronicles X Definitive Edition déboulera en mars, avec peut-être un mot sur Metroid Prime 4 et l'éventuelle confirmation de la rumeur Kirby Planet Robobot HD (en plus des tiers).