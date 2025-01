Il y a bientôt 25 ans, SEGA avait des versions quasi-finalisées de Shenmue sur PS2/Xbox

Projet révolutionnaire pour son temps, la franchisea connu un bien triste destin qui aurait néanmoins pu être amoindri d'un point de vue commercial comme le relèvent pour ce début d'année (via Famitsu) le développeur Takeshi Hirai et le programmeur Makoto Wada.Car apprenez qu'à la mort de la Dreamcast, le but premier était de sauver la franchise en la transposant à la fois sur PlayStation 2 et Xbox, et le portage deétait même quasiment finalisé sur les deux supports, à un problème près : les questions de droits sur certaines marques affichées in-game (Coca Cola notamment) et SEGA, à l'époque en pleine reconstruction, n'ayant ni envie de perdre son temps dans de nouvelles négociations, ni d'argent à remettre des employés au charbon pour modifier des éléments du jeu, ces versions furent enterrées à jamais malgré les possibilités d'un boost d'audience, notamment chez Sony.L'annulation était également actée pour les portages de, mais la proximité d'époque entre SEGA et Microsoft a permis de finaliser au moins le portage Xbox (incluant un DVD résumant l'histoire du premier), uniquement pour le marché occidental.Bien des années plus tard, SEGA continue d'en avoir à peine cure (rappelons quand même qu'à la base, selon Eurogamer,était censé être un remake graphique) alors que l'avenir se dessine doucement chez ININ Games, avec la promesse d'annonces autour de la franchise cette année. L'année dernière, Yu Suzuki avait déclaré que siil y avait, le titre devrait impérativement proposer bien plus de modernité (marqueurs de quêtes, accélération du temps en se posant sur un banc…).