SEGA ne veut plus faire de consoles Mini, car le rétro appartient aux boîtes rétro

Il y a quelques années naissait la soudaine mode des consoles rétro bien officielles sur lesquelles Nintendo a largement fait son beurre (Sony beaucoup moins) et SEGA faisait partie du lot avant d'abandonner la tendance comme tous les autres, peut-être parce que l'étape d'une Saturn Mini paraissait difficile vu le hardware, mais aussi tout simplement parce que ce n'est pas le délire du nouveau PDG de SEGA US/Europe Shuji Utsumi.Car celui-là même qui réfléchit actuellement à une offre à abonnement (comme nous avons pu le découvrir ce matin) a également déclaré dans les feuilles de The Guardian considérer qu'à trop faire de consoles rétro, on finit par passer pour une boîte rétro.Certes. Mais c'est quand même eux qui ont lancé le gros projet poussant à ressusciter leurs anciennes grosses franchises perdues sous forme de GAAS ou pas, dont en ligne de mireet