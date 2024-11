Charts Japon : DQIII HD toujours éclatant

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 18 au 24 novembre 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pas de grosses sorties cette fois, jusque quelques miettes en probable allers-retours comme la version boîte Switch de, pendant quecontinue de s'affirmer comme l'un des succès majeurs de l'année avec 912.000 ventes sans même compter le dématérialisé. On est presque surpris du silence de Square Enix sur le bilan mondial.Sur le hardware, rien ne change avec PlayStation 5 Pro et Xbox Series X Digital qui continue de représenter la plus grosse part du gâteau dans chacune de leur catégorie, sans inquiéter une Switch qui continue de progresser à grands pas vers les 35 millions.