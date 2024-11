The Witcher ''4'' lance sa full-production The Witcher ''4'' lance sa full-production

C'est bon, les choses prennent clairement forme chez CD Projekt RED qui annonce que la phase de pré-production de The Witcher 4 (ou quel que soit son nom) est achevée, permettant aux plus de 400 développeurs de faire de suite entrer le chantier en full-production pour un temps indéterminé, et on rappelle pour la première fois chez le développeur sous Unreal Engine 5.



Rien de plus pour ce projet mais apprenons tout de même que :



- Cyberpunk 2077 a dépassé les 30 millions de ventes.

- Finalement, un autre projet animation sur cette franchise est en cours avec Netflix.

- Pour ce qui est du projet Live (film ou série), nous en sommes encore au carnet à idées.