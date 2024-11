La PlayStation 2 a dépassé les 160 millions La PlayStation 2 a dépassé les 160 millions

L'information sous-entendue mais désormais officialisée prêtera un peu à sourire : la PlayStation 2 a dépassé les 160 millions de ventes durant ses 13 années de carrière, un chiffre mis à jour par Sony à l'occasion des 30 ans de la marque face aux 155 millions évoquées initialement.



S'il était évident que le monolithe noir avait du stock non comptabilisé par le fait qu'en fin de carrière, les rapports fiscaux mixait les chiffres PS2 et PS3 (et parfois même nomade), d'autres pointeront avec cynisme ce hasard qui fait grimper le total au fur et à mesure que la Nintendo Switch s'en approche. Cette dernière tourne à 146 millions au dernier bilan (30 septembre 2024) et peut encore prétendre à la médaille d'or sur la longueur non sans quelques gouttes de sueur, du moins si Sony ne découvre pas entre temps un autre dossier au fond d'un tiroir.