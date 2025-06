The Rogue Prince of Persia amorce sa forme finale

Ubisoft doit continuer de regretter d'avoir osé mettreface à(ce dernier n'avait néanmoins pas annoncé sa date surprise) mais il faut bien finaliser les choses et c'est donc en août 2025 que ce spin-off sortira de son accès anticipé pour une 1.0 à 24,99€ étrangement toujours non prévue sur consoles.Le titre se sera bien amélioré depuis ses débuts autant sur le contenu que la direction artistique et la 1.0 ajoutera d'ailleurs un troisième acre fait de deux zones inédites, de nouvelles armes et bien entendu le boss final.