3 mois après son rachat, Pokémon GO entrouvre les portes vers le pay-to-win

3 mois seulement après le surprenant rachat de Pokémon GO, les saoudiens de Scopely sont déjà en train de créer une polémique avec la mise en place proche d'un premier élément dit « pay-to-win » dans ce succès mobile qui après bientôt 10 ans n'avait reposé que sur le chance… et une multitude de micro-transactions pour booster cette chance. Mais toujours de la chance.



Et pourtant, à partir du 23 juin, le jeu va intégrer un nouveau Pass qui déjà faisait râler car encore plus cher que les autres (19,99€) alors même qu'il y en avait déjà un en cours ce mois-ci, mais qui va surtout intégrer un tout nouvel objet : une « Capsule d'Or ». Son utilité ? La placer sur une bestiole de votre choix pour, sous réserve de quelques défis ensuite, booster ses IV (Force, Défense, Spécial) pour le mettre à 100 %, pratique jusque-là impossible vu que la recherche de bons IV (et de shiny) était un peu l'intérêt principal du jeu depuis bien longtemps.



Alors les développeurs rassurent en disant que l'objet en question sera « extrêmement rare » et disponible que dans des occasions particulières mais quoi qu'il arrive, les portes sont désormais ouvertes pour gratter un maximum d'argent supplémentaire tant que le jeu est encore en vie.