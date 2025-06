The Blood of Dawnwalker prend RDV samedi soir

Le studio Rebel Wolves nous donne rendez-vous ce samedi 21 juin à 21h00 (heure FR) pour une nouvelle présentation de, son RPG qui ne peut qu'attirer la curiosité vu que l'on parle de plusieurs anciens de CD Projekt RED dont le réalisateur de(et ses deux extensions).Il n'y a pas le même budget graphique, ni les mêmes ambitions du monde ouvert, mais le jeu tentera de se démarquer par ses systèmes de jeu, son ambiance vampirique (on incarne justement une sorte de sang-mêlée bien obligé d'assouvir sa soif de temps à autres sous risque de perdre le contrôle) et enfin son risque de progression « à la Atlus » avec une gestion du temps par l'accomplissement des quêtes principales et secondaires.RDV ce samedi pour 15 minutes d'explications et de gameplay.