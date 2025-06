Beat Saber : le plus gros succès du PlayStation VR (1&2) abandonne le PlayStation VR (1&2)

est à ce jour et de loin le plus gros succès de l'histoire de la VR quelle que soit la plate-forme, et le PlayStation VR n'a jamais fait exception aussi bien lors de la génération PlayStation 4 que PlayStation 5, mais même la qualité et la bonne volonté ne peuvent faire barrage à la réalité : l'audience sur les deux casques est devenue quasiment inexistante, et les développeurs de Beat Games annonce la fin du soutien.La version PS Store (PSVR 1 comme PSVR 2) restera à la vente mais il n'y aura plus de nouveau contenu, gratuit comme payant, avec en plus fermeture des serveurs multi le 21 janvier 2026. Voilà.